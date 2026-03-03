Bryan Chaves teve a morte cerebral decretada no Hospital Municipal Rocha Faria - Reprodução

Publicado 03/03/2026 11:17 | Atualizado 03/03/2026 11:23

A iniciativa, nomeada "Todos pelo Bryan" , tem o objetivo de arrecadar R$ 9 mil. "Meu filho sofreu acidente de ônibus e teve morte encefálica. Tinha apenas 14 anos e eu não contava passar por isso. Peço que você doe. Preciso enterrar o meu filho com dignidade", conta o texto assinado pela mãe, Luana Bezerra.

O adolescente sofreu o acidente no dia 22 de fevereiro na Rua Manaí. Ao DIA, o advogado Ian Soares, que representa a família do menino, contou que Bryan estava indo para um jogo de futebol quando a porta do coletivo abriu durante uma curva. Ele foi arremessado para fora do ônibus, batendo a cabeça.

"Não consigo afirmar em que velocidade estava o ônibus. Quando fez a curva, a força jogou o Bryan em direção à porta. Outras pessoas também caíram dentro do coletivo. Como não estava segurando, acabou sendo arremessado. A gente não sabe se a porta estava toda aberta, entreaberta ou se abriu durante a curva. Os relatos que me passaram é que, na curva, ela abriu. Foi justamente na hora que ele passou pelo vão e caiu de cabeça", explicou o advogado.

O menino foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Rocha Faria, ainda em Campo Grande. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou o paciente recebeu todos os cuidados indicados para o seu caso e que o protocolo para confirmação diagnóstica de morte encefálica seguiu todo o processo técnico preconizado, sendo finalizado nesta segunda-feira (2). A família doará seus órgãos.

O incidente envolveu um ônibus da linha SV866 (Campo Grande x Pingo D'água), da Auto Viação Jabour. O

Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) lamentou profundamente o ocorrido e destacou que a situação está sendo acompanhado pelo departamento jurídico da empresa. No entanto, segundo o advogado Ian Soares, a empresa ainda não respondeu sobre uma ajuda para o enterro.

A 35ª DP (Campo Grande) investiga o caso.