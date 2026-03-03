A 36ª DP (Santa Cruz) investiga o caso - Reprodução / Google Street View

A 36ª DP (Santa Cruz) investiga o casoReprodução / Google Street View

Publicado 03/03/2026 11:06

Rio – Um homem foi preso por violência doméstica na manhã desta terça-feira (3), próximo à Rua das Flores, em Santa Cruz, Zona Oeste. Ele foi encontrado por policiais do 27º BPM (Santa Cruz), após uma busca na região.



De acordo com a corporação, os agentes foram acionados ao endereço a partir de uma denúncia de violência contra a mulher. Ao chegarem no local, eles só encontraram a vítima, que afirmou ter sido agredida pelo ex-companheiro. O suspeito, que havia fugido da residência, foi localizado pelos policiais pouco depois, com uma faca e com drogas.



fotogaleria

O acusado, que não teve a identidade divulgada, e os itens apreendidos permanecem na 36ª DP (Santa Cruz).