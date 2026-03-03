Local passou por perícia e corpo foi encaminhado ao IML - Carlos Elias/Agência O DIA

Publicado 03/03/2026 09:38

Rio - Um corpo foi encontrado, na manhã desta terça-feira (3), na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM foram acionados para o encontro de cadáver. Chegando ao local, as equipes constataram o caso e acionaram a perícia.

Em nota, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informou que investiga a morte de Diego Otavio Morais de Jesus, de 33 anos. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.



Segundo o Centro de Operações Rio, uma faixa da via chegou a ser interditada por mais de 2h no sentido Gardênia Azul, altura da Avenida Antonieta Campos da Paz. A liberação ocorreu por volta das 10h30.



