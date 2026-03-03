Entrada do fórum do TJRJ, no Centro do Rio - Érica Martin/Agência O Dia

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) negou habeas corpus para três dos quatro foragidos pelo estupro coletivo contra a adolescente de 17 anos em Copacabana , na Zona Sul. O pedido foi indeferido pelo desembargador Luiz Noronha Dantas, da 6ª Câmara Criminal.

Os investigados pela 12ª DP (Copacabana) são Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos; Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18; Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19; João Gabriel Xavier Bertho, de 19, e um adolescente. O processo corre em segredo de Justiça e não há informação sobre quais foragidos entraram com pedido de habeas corpus.

Segundo a vítima, ela recebeu uma mensagem de um colega da escola, com quem já teve um relacionamento anteriormente, a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o rapaz insinuou que fariam "algo diferente", o que foi prontamente recusado por ela. No interior do apartamento, ela foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Câmeras de segurança mostraram a chegada dos jovens ao apartamento e a saída deles, pouco depois de 1h.