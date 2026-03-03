Cartaz pede prisão dos quatro homens envolvidos no caso de estupro coletivo contra adolescente - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 03/03/2026 09:01

Rio - A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) informou, nesta segunda-feira (2), que suspendeu por 120 dias o aluno Bruno Felipe dos Santos Allegretti. Ele é um dos cinco indiciados pelo estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos em Copacabana, na Zona Sul.

Em nota, a unidade de ensino destacou que o foragido está proibido de frequentar salas de aula, laboratórios de ensino ou de pesquisa, ambientes de apoio acadêmico como bibliotecas, restaurante universitário e outras áreas de convivência. Além disso, a universidade prestou solidariedade à adolescente e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com esclarecimentos ou providências.

Além de Bruno, outros quatro são investigados pelo estupro coletivo. São eles: Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18; Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19; João Gabriel Xavier Bertho, de 19, e um adolescente.

Três dos suspeitos são estudantes do Colégio Pedro II , do Campus Humaitá II, na Zona Sul. Em nota, a reitoria da unidade informou que entrou com processo de desligamento dos investigados. João Gabriel, atleta do Serrano Football Club, também foi afastado pela agremiação.

Segundo a vítima, ela recebeu uma mensagem de um colega da escola, com quem já teve um relacionamento anteriormente, a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o rapaz insinuou que fariam "algo diferente", o que foi prontamente recusado por ela. No interior do apartamento, ela foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Câmeras de segurança mostraram a chegada dos jovens ao apartamento e a saída deles, pouco depois de 1h.