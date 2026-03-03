Cartaz pede prisão dos quatro homens envolvidos no caso de estupro coletivo contra adolescenteDivulgação / Disque Denúncia
Unirio suspende foragido por estupro coletivo contra adolescente em Copacabana
Universidade afastou o aluno por 120 dias
Operação mira esquema de fraude no cadastramento de gratuidades do Jaé
Funcionários terceirizados da empresa praticavam estelionato e associação criminosa; prejuízo estimado passa de R$ 64 mil
Operação registra intenso tiroteio no Morro do Andaraí
A ação visa a retirada de barricadas, recuperação de veículos roubados e impedir disputas territoriais
Ação conjunta termina com quatro presos por adulteração em ligação de água
Policiais e equipes de concessionária estiveram em seis estabelecimentos comerciais na Zona Oeste
Dupla é presa com rádio e carga de drogas em Angra dos Reis
Ação desarticulou pontos de venda após denúncias de que criminosos intimidavam moradores da região
