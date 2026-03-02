Ação reuniu policiais da DDSD e equipes da Zona Oeste Mais Saneamento - Divulgação/Zona Oeste Mais Saneamento

Publicado 02/03/2026 21:35 | Atualizado 02/03/2026 21:40

Rio – Quatro pessoas foram presas, nesta segunda-feira (2), por fraude em ligações de água em estabelecimentos comerciais. As ações aconteceram em seis lojas em Bangu, Realengo e Padre Miguel, na Zona Oeste. As identificações não foram divulgadas.

Os agentes encontraram fraude em quatro das lojas visitadas na ação. Os responsáveis vão responder criminalmente pelas adulterações.

A ação foi feita pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e pela Zona Oeste Mais Saneamento. Desde dezembro de 2024, a concessionária realizou 30 fiscalizações, que resultaram em 113 prisões e na regularização de mais de 140 estabelecimentos comerciais.

A Zona Oeste Mais Saneamento, responsável pela coleta e tratamento de esgoto na região, salienta que fraudes em ligações comprometem a pressão da rede, prejudicando o fornecimento para a população e acarretando prejuízos que refletem em todo o sistema de água.