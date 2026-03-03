Agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão - Divulgação / PCERJ

Publicado 03/03/2026 07:44

Rio - A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira (3), uma operação contra uma associação criminosa investigada por fraudes no Jaé, sistema municipal de bilhetagem eletrônica do transporte público. O prejuízo estimado passa de R$ 64 mil. Agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão.



Segundo a corporação, a ação aconteceu após denúncia do advogado da empresa responsável pelas passagens e gratuidades no município do Rio.

"No momento em que esses cartões eram utilizados na catraca do ônibus, a empresa lesada verificou que a fotografia cadastrada não era a mesma da imagem da pessoa que estava passando na roleta. Então, a empresa desconfiou, aprofundou a investigação e trouxe para a gente essa notícia-crime", explicou a delegada Josy Lima, da Delegacia de Defraudações (DDEF).

As apurações apontam que funcionários terceirizados da empresa contratada para atuar nos postos de cadastramento praticavam estelionato e associação criminosa. Eles usavam seus cargos de supervisão e atendimento para validar, de forma fraudulenta, cartões de gratuidade para idosos. O levantamento inicial indica que mais de 120 cartões foram confeccionados.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os envolvidos inseriam no sistema CPFs inexistentes, documentos falsificados e imagens faciais geradas por inteligência artificial. As validações ocorriam, na maioria das vezes, fora do horário regular de expediente, especialmente entre 21h e 6h, o que levantou suspeitas após auditoria.

Os cartões aprovados não eram entregues a beneficiários reais e, posteriormente, eram utilizados por terceiros, com registros biométricos incompatíveis com os dados cadastrados.

"Eles (os cartões) não tinham destino certo. Eram criados para beneficiários que não existiam na verdade. E posteriormente, eram vendidos a qualquer pessoa", disse a delegada do caso.

A operação da Delegacia de Defraudações (DDEF) tem como objetivo interromper o esquema, reunir novas provas e responsabilizar os envolvidos, enquanto as investigações continuam para apurar a extensão do prejuízo e identificar possíveis outros participantes.