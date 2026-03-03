Foragido se entregou na 12ª DP (Copacabana)Érica Martin / Agência O Dia
Investigado por estupro coletivo contra adolescente se entrega à Polícia Civil
Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos, era considerado foragido
Família de adolescente morto em queda de ônibus cria vaquinha para ajudar em enterro
Bryan Bezerra Chaves, de 14 anos, ia para um jogo de futebol quando caiu do coletivo em Campo Grande
Homem é preso por violência contra ex-mulher em Santa Cruz
Vítima relatou que sofreu agressões aos policiais
Operação cumpre mandados de prisão contra milícia que atuava em Araruama
Quadrilha é liderada pelo ex-policial militar e ex-vereador da cidade Sérgio Roberto Egger de Moura
Família acusa equipe médica de negligência após morte de bebê em Niterói
Segundo Rayanna Brito, a filha Valentina morreu depois de uma medicação errada; a Polícia Civil investiga
Moradores temem deslizamento por conta de água que invade casas na Tavares Bastos: 'Medo do pior'
O DIA esteve na comunidade e registrou o problema, que começa em uma mina que já soltou pedras
