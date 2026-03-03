Foragido se entregou na 12ª DP (Copacabana) - Érica Martin / Agência O Dia

Foragido se entregou na 12ª DP (Copacabana)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 03/03/2026 11:11 | Atualizado 03/03/2026 11:28

Rio - Investigado pelo estupro coletivo contra uma adolescente , Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos, se entregou na 12ª DP (Copacabana), na Zona Sul, na manhã desta terça-feira (3). Ele chegou de cabeça baixa e boné, passou sem falar com a imprensa e entrou na distrital.

Outros três alvos da polícia seguem foragidos: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos; Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18, e João Gabriel Xavier Bertho, de 19. A corporação também investiga o envolvimento de um adolescente que teve um relacionamento com a vítima.

O caso teria acontecido na noite do dia 31 de janeiro, em Copacabana. Segundo a vítima, ela recebeu uma mensagem de um colega da escola, com quem já teve um relacionamento anteriormente, a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o rapaz insinuou que fariam "algo diferente", o que foi prontamente recusado por ela.

No interior do apartamento, ela foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Câmeras de segurança mostraram a chegada dos jovens ao apartamento e a saída deles, pouco depois de 1h.

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), em decisão do desembargador Luiz Noronha Dantas, negou os habeas corpus pedidos por três dos quatro investigados . O processo corre em segredo de Justiça e não há informação sobre quais foragidos entraram com pedido.