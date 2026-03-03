Publicado 03/03/2026 00:00

A escalada do conflito envolvendo Israel, EUA e Irã amplia o risco de desestabilização no Oriente Médio. A expansão das hostilidades pressiona a diplomacia internacional e aumenta a incerteza sobre os desdobramentos políticos e econômicos da crise.

Em carta, Jair Bolsonaro lamentou críticas da própria direita a aliados e a Michelle Bolsonaro. O gesto indica preocupação com a coesão interna do campo conservador em meio à reorganização de forças e à antecipação do debate eleitoral.