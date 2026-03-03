Blindado da PM destruiu carros de moradores que estavam estacionados no Andaraí - Reprodução

Publicado 03/03/2026 06:49

Rio - A Polícia Militar realizou, nesta terça-feira (3), uma operação na comunidade do Andaraí, na Zona Norte. Cerca de 40 agentes participaram da ofensiva, com o objetivo de retirar barricadas, recuperar veículos roubados ou clonados e impedir disputas territoriais envolvendo criminosos do Morro do Cruz. Moradores relataram um intenso tiroteio logo nas primeiras horas do dia.

Material apreendido na operação da PM Divulgação/PM

De acordo com a PM, cerca de 8 kg de maconha foram apreendidos durante a ação. Além da droga - localizada no interior de uma residência, escondida no forro de um sofá - as equipes também recolheram uma capa de colete, duas roupas camufladas, carregadores de fuzil Colt 45, munições de Colt 45, um cinto de guarnição, uma balança e um rádio transmissor.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir a troca de tiros. Durante buscas na região, um veículo blindado danificou carros de moradores que estavam estacionados em uma das ruas da comunidade.

Veja imagens:

Operação Policial na Zona Norte!

Nesta terça-feira (03/03), policiais do #6BPM realizam uma operação na Comunidade do Andaraí, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



A ação conta com o apoio do Grupamento de Ações Táticas (#GAT) do #17BPM, do #16BPM e do #22BPM. pic.twitter.com/A11eDw04es — PRA CÁ NÃO VEIO (@pracanaoveioo) March 3, 2026

Urgente.

O tiroteio segue intenso no morro do Andaraí.

Máxima atenção na região pic.twitter.com/XexUEBCgBv — Noticias rio 24 hrs (@Noticiasrio021) March 3, 2026

Dentre os alvos, está o traficante Rodrigo Rosa Brasil, conhecido como "Boneco do Andaraí", apontado como um dos responsáveis por comandar o confronto entre bandidos das duas comunidades.



A operação foi do 6º BPM (Tijuca), com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do 17º BPM (Ilha do Governador), do 16º BPM (Olaria) e do 22º BPM (Maré). As equipes tiveram suporte de três veículos blindados.

Ainda de acordo com a PM, o comandante do 6º BPM (Tijuca), Tenente-Coronel Rogério Brum, tinha marcada, para esta tarde, uma reunião com moradores que tiveram carros danificados. "A iniciativa reforça o compromisso da Corporação com o diálogo e a transparência", disse em comunicado.

