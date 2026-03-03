Bandido foi encaminhado para a Cidade da Polícia - Divulgação

Publicado 03/03/2026 10:17

Rio - Um homem com diversas anotações criminais, a maioria por roubo, foi preso nesta terça-feira (3), na Travessa da Fontinha, em Bento Ribeiro, na Zona Norte. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), após trabalho de monitoramento e levantamento de informações que indicaram onde estava o bandido.

Fábio Conceição do Nascimento, conhecido pelo apelido de “Mata Rindo”, possui 11 anotações, muitas delas por crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça.

Ele foi detido sem resistência, sendo encaminhado para a Cidade da Polícia.