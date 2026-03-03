Operação contou com Sedcon, Procon-RJ, Sefaz e Vigilância Sanitária - Divulgação

Operação contou com Sedcon, Procon-RJ, Sefaz e Vigilância SanitáriaDivulgação

Publicado 03/03/2026 12:05

Rio - Uma fábrica de alimentos foi interditada nesta segunda-feira (2), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, após agentes estaduais apreenderem 118,3 quilos de produtos considerados impróprios para consumo.

fotogaleria

Durante a fiscalização, foram encontrados itens como: suspiros de açúcar, gergelim preto, grãos de abóbora e linhaça marrom. Parte dos produtos estava com o prazo de validade vencido e outra parte não apresentava informações sobre data de manipulação ou validade, em desacordo com as normas sanitárias.A ação, que contou com a participação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), Procon-RJ, Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), Operação Foco e Vigilância Sanitária, também identificou problemas estruturais na área de produção, como a ausência de telas de proteção nos exaustores, o que pode facilitar a entrada de insetos e aumentar o risco de contaminação.Segundo os órgãos envolvidos, o estabelecimento estava impedido de exercer atividade econômica e de circular mercadorias desde novembro de 2025 por determinação da Secretaria de Fazenda. No mesmo endereço, três CNPJs registrados também apresentavam restrições para funcionamento. Apesar disso, havia produção de alimentos no local no momento da operação, o que motivou a interdição.O secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, afirmou que a medida foi necessária para garantir a segurança da população. "O consumidor precisa ter a garantia de que o alimento que chega à sua mesa foi produzido dentro das normas sanitárias e legais. Não podemos admitir que um estabelecimento com atividade vedada continue operando e colocando em risco a saúde da população", declarou.