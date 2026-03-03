Base do Segurança Presente na Barra Olímpica fica na Avenida Embaixador Abelardo Bueno - Carlos Elias / Agência O Dia

Base do Segurança Presente na Barra Olímpica fica na Avenida Embaixador Abelardo BuenoCarlos Elias / Agência O Dia

Publicado 03/03/2026 12:33

Rio - Duas novas bases do Segurança Presente foram inauguradas, na manhã desta terça-feira (3), na Zona Sudoeste. Uma está localizada na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na esquina com a Estrada Coronel Pedro Corrêa, na Barra Olímpica. A segunda fica na Praça Jorge da Costa Pinto, na Freguesia.

Com as unidades, o programa passa a contar com 61 bases em funcionamento nas 26 cidades do Estado do Rio.



Endereços

- Barra Olímpica: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, esquina com Estrada Coronel Pedro Corrêa. O ponto de referência é o Posto Petrobras da Estrada Coronel Pedro Corrêa, nº 1470.

- Freguesia: Praça Jorge da Costa Pinto, em frente ao nº 7783, na Estrada de Jacarepaguá.

As novas unidades já estão funcionando, das 8h às 20h. A base da Barra Olímpica conta com 26 policiais; e a da Freguesia, 22. Cada uma delas conta ainda com duas viaturas, quatro motos e quatro bicicletas elétricas.



"A Barra Olímpica e a Freguesia são regiões estratégicas, com grande circulação. Nosso governo ampliou o Segurança Presente com mais 40 bases ao longo desses últimos anos. Isso significa mais polícia perto das pessoas que se deslocam pro trabalho, pra escola e seus compromissos todos os dias. Segurança se faz com presença, com proximidade e com resposta rápida", afirmou o governador.

Histórico do programa



Criado em 2014, o Segurança Presente atua em 26 municípios fluminenses. Desde então, o programa prestou assistência a mais de 420 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, conduziu mais de 85 mil suspeitos às delegacias e contribuiu para a localização de mais de 10 mil foragidos da Justiça.



Segundo dados do governo, em 2025, foram registrados 16.966 atendimentos, um aumento de aproximadamente 49% em relação a 2024.