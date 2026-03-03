Ciep Ayrton Senna da Silva, na Rocinha, é alvo de protestos de pais, professores e estudantesReprodução / Redes Sociais
Pais de alunos e professores protestam por falta de energia há 40 dias no Ciep da Rocinha
Manifestantes chegaram a interditar a Autoestrada Lagoa-Barra na tarde desta terça-feira (3)
Suspeito de estuprar e ameaçar adolescente com vídeo íntimo é preso
Vítima recebeu uma mensagem intimidatória do homem enquanto prestava depoimento na delegacia
Polícia prende traficante do TCP e apreende adolescente em comunidade de Irajá
Com a dupla, foram apreendidas uma pistola e cerca de 1,5 mil embalagens de drogas
'Ela estava sangrando', detalha delegado sobre vítima de estupro coletivo em Copacabana
Acusados de praticar o crime seriam presos em flagrante, mas apartamento estava vazio após denúncia da jovem, em 31 de janeiro
Vídeo: dois homens são executados dentro de carro em via movimentada de Campo Grande
Duas crianças e uma adolescente foram baleadas nas proximidades
Subsecretário, pai de foragido por estupro coletivo em Copacabana, é exonerado do cargo
José Carlos Simonin deve deixar a pasta ainda nesta terça-feira (3)
