Ciep Ayrton Senna da Silva, na Rocinha, é alvo de protestos de pais, professores e estudantesReprodução / Redes Sociais

Publicado 03/03/2026 13:51

Rio - Professores, funcionários e pais de alunos do Ciep Ayrton Senna da Silva, na Autoestrada Lagoa-Barra, na Rocinha, na Zona Sul, realizaram um protesto, nesta terça-feira (3), contra a falta de energia há 40 dias, condições precárias e problemas estruturais na unidade escolar.

Com cartazes em mãos, os manifestantes interditaram a via próxima ao acesso para o Túnel Zuzu Angel, denunciando que os estudantes estão tendo aulas no pátio. Ainda segundo eles, há irregularidades nos horários de funcionamento e a merenda e o abastecimento de água também foram afetados.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o sentido Lagoa ficou ocupado por cerca de 30 minutos e o trânsito chegou a apresentar retenções a partir da Ponte da Joatinga. Por volta de 12h30, a via foi liberada, mas o fluxo segue intenso a lento a partir da Avenida Prefeito Mendes de Moraes. A recomendação é que os motoristas sigam pela Avenida Niemeyer.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) afirmou que a escola foi vistoriada e que os repasses para reparar os danos causados por um curto-circuito estão em andamento. Além disso, a secretaria também informou que as aulas permanecerão em horários reduzidos enquanto o problema não é resolvido.

