Veículo transportava irregularmente uma carga de recicláveis na caçambaDivulgação / Seop
Carro é multado e rebocado por transportar carga de recicláveis no Túnel Rebouças
Veículo ainda apresentava péssimo estado de conservação
Fábrica é interditada com 118 quilos de alimentos impróprios em Jacarepaguá
Estabelecimento já tinha restrição para funcionar desde novembro de 2025
Família de adolescente morto em queda de ônibus cria vaquinha para ajudar em enterro
Bryan Bezerra Chaves, de 14 anos, ia para um jogo de futebol quando caiu do coletivo em Campo Grande
Investigado por estupro coletivo contra adolescente se entrega à Polícia Civil
Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos, era considerado foragido
Homem é preso por violência contra ex-mulher em Santa Cruz
Vítima relatou que sofreu agressões aos policiais
Operação cumpre mandados de prisão contra milícia que atuava em Araruama
Quadrilha é liderada pelo ex-policial militar e ex-vereador da cidade Sérgio Roberto Egger de Moura
