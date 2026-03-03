Veículo transportava irregularmente uma carga de recicláveis na caçamba - Divulgação / Seop

Publicado 03/03/2026 12:31

Rio - Um veículo que transportava irregularmente uma carga de recicláveis na caçamba foi multado e rebocado, na manhã desta terça-feira (3), no Túnel Rebouças, sentido Zona Norte.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), agentes abordaram o carro por volta das 5h30, na primeira galeria do túnel. O veículo parou no recuo existente entre as duas galerias.

O motorista apresentou a habilitação e o licenciamento estava em dia. No entanto, além da carga excessiva, o automóvel ainda apresentava péssimo estado de conservação.

"É uma ação do cidadão cada vez mais cotidiana, porém irregular. A gente vem registrando diversos veículos transportando grandes quantidades de materiais recicláveis ou realizando verdadeiras mudanças com geladeiras, fogões, colchões, etc.", destacou o secretário de Ordem Pública, Marcus Belchior.

A abordagem aconteceu após monitoramento das equipes de Gerência de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques e das equipes da pasta municipal na bancada situada no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio). O veículo, uma Saveiro preta, acabou multado e rebocado para o depósito municipal.