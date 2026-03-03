Traficante ostentava fotos de armas nas redes sociais - Divulgação

Publicado 03/03/2026 13:31

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (3), mais uma fase da "Operação Contenção". Na ação, o traficante Gustavo Faustino Cabral foi preso na comunidade do Guandu, em Japeri, na Baixada Fluminense. Apontado como "soldado de guerra" do Comando Vermelho, ele vinha sendo monitorado há cerca de duas semanas, após publicar fotos ostentando armas nas redes sociais.

De acordo com as investigações da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), o criminoso desempenhava diferentes funções dentro da facção, atuando em tentativas de invasão contra grupos rivais, além de ataques contra policiais em operações na região, e na comercialização de drogas.

No momento da abordagem, Gustavo estava com grande quantidade de cocaína e crack já embaladas para venda e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Contra ele, também havia um mandado de prisão em aberto por associação para o tráfico.

A "Operação Contenção" é uma ação estratégica do Governo do Estado para conter e atacar o avanço territorial do Comando Vermelho. O principal objetivo é combater a estrutura financeira, logística e operacional da organização, além de prender traficantes que atuam na região. Até o momento, mais de 300 presos e outros 136 criminosos foram mortos em confronto. Além disso, os agentes apreenderam cerca de 470 armas, sendo 190 fuzis, e mais de 51 mil munições.