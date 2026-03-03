Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, é investigado pelo crime - Divulgação / Disque Denúncia

A defesa da adolescente, no entanto, contestou a informação de que a jovem teria recebido auxílio da pasta. O advogado Rodrigo Mondego negou contato por parte da secretaria e ressaltou que a família está precisando de assistência. Rio - Foragido pelo estupro coletivo contra a adolescente de 17 anos em Copacabana , na Zona Sul, Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18, é filho do subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do Rio, José Carlos Costa Simonin. A informação foi inicialmente divulgada pela Band News e confirmada peloEm nota, a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes, afirmou que está prestando apoio jurídico e psicológico à vítima."Minha trajetória de vida e minha gestão são pautadas, acima de tudo, pela defesa intransigente dos direitos das mulheres e pelo combate a todo tipo de violência. Jamais compactuaria com qualquer ato que fira a dignidade feminina ou a integridade de nossas jovens. Através do Governo do Estado, a Secretaria da Mulher já está prestando todo apoio jurídico e psicológico a adolescente e sua família", publicou a secretaria nas redes sociais.A defesa da adolescente, no entanto, contestou a informação de que a jovem teria recebido auxílio da pasta. O advogado Rodrigo Mondego negou contato por parte da secretaria e ressaltou que a família está precisando de assistência.

"Infelizmente, até o momento, não foi oferecido absolutamente nenhum apoio jurídico ou psicológico a elas. Também não houve qualquer contato por parte da secretaria. Considero fundamental que isso seja verificado com urgência, para que a adolescente e sua família recebam, enfim, o atendimento e a proteção que lhes são devidos", respondeu.

Na manhã desta terça-feira (3), outro investigado pelo estupro se entregou à Polícia Civil . Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos, chegou na 12ª DP (Copacabana) de cabeça baixa e boné.

Outros dois seguem foragidos, assim como Vitor Hugo. São eles: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos, e João Gabriel Xavier Bertho, de 19. A corporação também investiga o envolvimento de um adolescente que teve um relacionamento com a vítima.

O caso teria acontecido na noite do dia 31 de janeiro, em Copacabana. Segundo a adolescente, ela recebeu uma mensagem do ex-companheiro a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o rapaz insinuou que fariam "algo diferente", o que foi prontamente recusado por ela.

No interior do apartamento, ela foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Câmeras de segurança mostraram a chegada dos jovens ao apartamento e a saída deles, pouco depois de 1h.

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), em decisão do desembargador Luiz Noronha Dantas, n egou os habeas corpus pedidos por três dos quatro investigados . O processo corre em segredo de Justiça e não há informação sobre quais foragidos entraram com pedido.