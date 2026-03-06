Adolescente é apreendido por envolvimento em estupro coletivo em Copacabana - Foto: Reprodução /Polícia Civil

Publicado 06/03/2026 15:32

Rio - O adolescente envolvido no caso do estupro coletivo em Copacabana foi apreendido, nesta sexta-feira (6). O homem de 17 anos se entregou na 54ª DP (Belford Roxo), na Baixada Fluminense. Ele responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro.

Na quarta-feira (4), Vitor Hugo Oliveira Simonin, 18 anos, e Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18, se entregaram à Polícia Civil. No dia anterior, Mattheus Veríssimo Zoel Martins, 19, se entregaram à Polícia Civil. Na terça, Mattheus Veríssimo Zoel Martins, 19, e João Gabriel Xavier Bertho, 19, compareceram na mesma 12ª DP (Copacabana) e na 10ª DP (Botafogo), respectivamente. Os adultos são réus pelos crimes de estupro qualificado, já que a vítima é menor de idade, e cárcere privado.

No interior do apartamento, a jovem foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens, que insistiram para ela manter relações com eles. Com a nova negativa, eles tiraram as roupas e passaram a cometer violências físicas e sexuais. Câmeras de segurança mostraram a chegada do grupo ao apartamento e a saída deles, pouco depois de 1h.

