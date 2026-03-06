Adolescente é apreendido por envolvimento em estupro coletivo em CopacabanaFoto: Reprodução /Polícia Civil

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O adolescente envolvido no caso do estupro coletivo em Copacabana foi apreendido, nesta sexta-feira (6). O homem de 17 anos se entregou na 54ª DP (Belford Roxo), na Baixada Fluminense. Ele responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro. 
Na quarta-feira (4), Vitor Hugo Oliveira Simonin, 18 anos, e Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18, se entregaram à Polícia Civil. No dia anterior, Mattheus Veríssimo Zoel Martins, 19, se entregaram à Polícia Civil. Na terça, Mattheus Veríssimo Zoel Martins, 19, e João Gabriel Xavier Bertho, 19, compareceram na mesma 12ª DP (Copacabana) e na 10ª DP (Botafogo), respectivamente. Os adultos são réus pelos crimes de estupro qualificado, já que a vítima é menor de idade, e cárcere privado.
O estupro coletivo ocorreu na noite de do dia 31 de janeiro, em Copacabana. Segundo a vítima, ela recebeu uma mensagem de um colega da escola, com quem já tivera um relacionamento anteriormente, a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o rapaz insinuou que fariam "algo diferente", o que foi prontamente recusado por ela.
No interior do apartamento, a jovem foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens, que insistiram para ela manter relações com eles. Com a nova negativa, eles tiraram as roupas e passaram a cometer violências físicas e sexuais. Câmeras de segurança mostraram a chegada do grupo ao apartamento e a saída deles, pouco depois de 1h.
Na segunda (2), a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) informou que suspendeu Bruno por 120 dias. O Colégio Pedro II, do Campos Humaitá II, expulsou Vitor Hugo, Mattheus e o adolescente, enquanto o Serrano Football Club afastou João Gabriel.