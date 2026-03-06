Meninas estão internadas no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo GrandeArquivo / Agência O Dia
Segundo a instituição, a terceira menina, no entanto, permanece internada em estado grave. Ela passou por uma cirurgia após o acontecimento e, embora tenha apresentado um quadro de estabilidade inicial, sofreu uma piora nas últimas horas.
As vítimas foram atingidas durante um confronto entre criminosos na comunidade do Barbante, na última terça-feira (3), no momento em que saíam da escola. O tiroteio ocorreu próximo à Estrada do Campinho, onde dois homens foram encontrados mortos dentro de um carro no mesmo dia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a relação entre as mortes e o tiroteio que vitimou as estudantes.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.