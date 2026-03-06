Meninas estão internadas no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande - Arquivo / Agência O Dia

As vítimas foram atingidas durante um confronto entre criminosos na comunidade do Barbante, na última terça-feira (3), no momento em que saíam da escola. O tiroteio ocorreu próximo à Estrada do Campinho, Rio - Mais uma das três meninas baleadas em Inhoaíba, na Zona Oeste, recebeu alta nesta sexta-feira (6). Das três vítimas que deram entrada na unidade na última terça-feira (3), uma já havia sido liberada na última quarta-feira (4) e, agora, outra vítima também já está em casa. A informação é da direção do Hospital Municipal Rocha Faria.Segundo a instituição, a terceira menina, no entanto, permanece internada em estado grave. Ela passou por uma cirurgia após o acontecimento e, embora tenha apresentado um quadro de estabilidade inicial, sofreu uma piora nas últimas horas.As vítimas foram atingidas durante um confronto entre criminosos na comunidade do Barbante, na última terça-feira (3), no momento em que saíam da escola. O tiroteio ocorreu próximo à Estrada do Campinho, onde dois homens foram encontrados mortos dentro de um carro no mesmo dia . A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a relação entre as mortes e o tiroteio que vitimou as estudantes.

* Reportagem da estagiária Maria Clara Corrêa sob a supervisão de Larissa Amaral.