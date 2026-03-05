Meninas estão internadas no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande - Arquivo / Agência O Dia

Meninas estão internadas no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo GrandeArquivo / Agência O Dia

Publicado 05/03/2026 21:53





As vítimas foram atingidas durante um confronto entre criminosos na comunidade do Barbante,



O tiroteio que feriu as estudantes ocorreu próximo à Estrada do Campinho, em Campo Grande, onde, no mesmo dia, dois homens foram encontrados mortos dentro de um carro. Rio - O quadro de saúde de uma das três meninas baleadas em Inhoaíba, na Zona Oeste, apresentou piora e agora é considerado grave. De acordo com a direção do Hospital Municipal Rocha Faria, a jovem, que chegou a apresentar um quadro de estabilidade na tarde de quarta-feira (4) após passar por cirurgia, acabou piorando.As vítimas foram atingidas durante um confronto entre criminosos na comunidade do Barbante, na última terça-feira (3), no momento em que saíam da escola. Três meninas deram entrada na unidade de saúde: duas foram submetidas a procedimentos cirúrgicos e uma permanece estável, enquanto a terceira recebeu alta hospitalar nesta quarta.O tiroteio que feriu as estudantes ocorreu próximo à Estrada do Campinho, em Campo Grande, onde, no mesmo dia, dois homens foram encontrados mortos dentro de um carro.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as mortes e busca confirmar se há relação entre o veículo encontrado e o confronto que vitimou as menores.