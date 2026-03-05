Meninas estão internadas no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo GrandeArquivo / Agência O Dia
As vítimas foram atingidas durante um confronto entre criminosos na comunidade do Barbante, na última terça-feira (3), no momento em que saíam da escola. Três meninas deram entrada na unidade de saúde: duas foram submetidas a procedimentos cirúrgicos e uma permanece estável, enquanto a terceira recebeu alta hospitalar nesta quarta.
O tiroteio que feriu as estudantes ocorreu próximo à Estrada do Campinho, em Campo Grande, onde, no mesmo dia, dois homens foram encontrados mortos dentro de um carro.
