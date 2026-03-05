Tiroteio em Santa Cruz provocou desespero em pessoas que estavam dentro de uma UPA - Reprodução/X

Publicado 05/03/2026 21:42

Rio - Pacientes e funcionários entraram em pânico dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) João XXIII, em Santa Cruz, na Zona Oeste, devido a um tiroteio entre criminosos, na tarde desta quinta-feira (5). Um vídeo que circula pelas redes sociais dá a dimensão do desespero das pessoas.

As imagens mostram pacientes e funcionários caminhando em diferentes direções, alguns gritando e chorando, como quem busca se proteger dos disparos. Há uma mulher com uma criança no colo em meio à movimentação.

Em determinado momento, alguém pede para que os outros se abaixem como forma de proteção. Instantes depois, outra pessoa afirma ter visto um baleado acessando a unidade. Não é possível, no entanto, ter certeza se essa entrada realmente acontece. O vídeo termina com um carro passando em frente à UPA, aparentemente, com criminosos a bordo.

A PM informou que agentes do 27º BPM (Santa Cruz) receberam chamado para verificar o confronto, na comunidade do Guandu, e localizaram três homens mortos, dentro de um veículo. Um quarto baleado, que sobreviveu, foi encaminhado ao Hospital Municipal Pedro II. Não há informações sobre o estado de saúde do ferido.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as mortes. A reportagem tenta contato com a Secretaria Municipal de Saúde para tratar da situação na UPA João XXIII. O espaço segue à disposição.