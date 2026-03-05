Corpo de Stefany foi localizado por policiais militares - Reprodução/redes sociais

Publicado 05/03/2026 17:01 | Atualizado 06/03/2026 10:32

Rio – O corpo de uma mulher foi encontrado nos fundos do quintal de uma casa, no bairro Vila Formosa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (5). Stefany Cristina Souza da Silva tinha 19 anos.

A Polícia Militar informou que agentes do 20º BPM (Mesquita) receberam chamado para o imóvel, situado na Rua das Angélicas, localizaram a vítima e isolaram a área para perícia.

O corpo já estava em estado de decomposição. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o crime.