Corpo de Stefany foi localizado por policiais militaresReprodução/redes sociais
Corpo de mulher é encontrado em quintal, em Nova Iguaçu
Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso
Três clínicas de bronzeamento artificial são interditadas em Campo Grande e Copacabana
Botox vencido, falta de licença sanitária e uso de câmaras com luz UV foram algumas das irregulares encontradas pelos agentes
Homem é preso por estuprar a ex-namorada e matar o filho dela de 11 anos na Baixada
Ele ainda teria tentado matar a avó da criança
Polícia investiga denuncia de abuso contra criança de 7 anos em escola municipal de Niterói
De acordo com a mãe, a menina contou ter sido abordada por um homem mascarado dentro do banheiro da instituição
PMs são presos por roubo de celulares durante o serviço em Duque de Caxias
Segundo a denúncia do MPRJ, os agentes usaram a condição funcional, armas e farda para intimidar as vítimas e levar 11 iPhones
Homem se passa por policial federal para impedir atuação da Light em condomínio na Tijuca
André Luiz ameaçou funcionários e disse que os levaria para 'sua delegacia'; policiais encontraram distintivo falso, réplicas de armas e camisas da PF no apartamento dele
'É inaceitável que homens continuem achando que são donos das mulheres', diz Lula após estupro coletivo no Rio
Em entrevista exclusiva ao Jornal O DIA, presidente ressalta a importância do combate à violência e fala sobre eleições
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.