Elisangela Pereira da Rocha Andrade foi presa nesta quinta-feira (5) - Reprodução

Elisangela Pereira da Rocha Andrade foi presa nesta quinta-feira (5) Reprodução

Publicado 05/03/2026 16:36

Rio - Elisangela Pereira da Rocha Andrade, conhecida como "Zanja", acabou presa nesta quinta-feira (5), apontada como especialista no golpe conhecido como "Boa Noite, Cinderela", em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio. Ela possui 39 anotações criminais e foi detida por policiais da 26ª DP (Todos os Santos), com apoio das delegacias do Engenho Novo (25ª DP) e Honório Gurgel (40ª DP).



Segundo a Polícia Civil, a Elisangela utilizava aplicativos de relacionamento para selecionar as vítimas, priorizando pessoas em situação de vulnerabilidade, especificamente idosos. Após marcar os encontros, ela dopava os homens através de drogas que eram colocadas nas bebidas para roubar cartões, dinheiro e celulares.

A criminosa também se aproveitava da situação e desbloqueava o aparelho das vítimas para realizar transferências bancárias e compras em sites de venda. Em um dos casos recentes, um idoso de 89 anos foi encontrado pela polícia ainda sob efeito das drogas usadas pela golpista.



Ainda de acordo com a corporação, de 39 passagens criminais de "Zanja" pelo menos 12 roubos foram cometidos nos últimos 12 meses, período em que ela era considerada fugitiva. Ela havia recebido o benefício da saída temporária em março de 2025 e não retornou ao presídio. Durante a prisão foram apreendidos medicamentos usados para dopar as vítimas e telefones celulares.



Contra ela, foram cumpridos cinco mandados de prisão que estavam em aberto por roubo. Ela foi encaminhada à 26ª DP.