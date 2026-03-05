Praia do Leme na tarde desta quinta-feira (05) Érica Martin / Agência O Dia
Para quem planeja fazer atividades ao ar livre no final de semana, nesta sexta e no sábado (7), os dias terão condições semelhantes: céu nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada nos períodos da tarde e noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 19°C e a máxima de 32°C.
Já no domingo (8), o cenário muda. A temperatura máxima pode chegar aos 34°C; porém, o dia termina com pancadas de chuva a partir da tarde, acompanhadas por ventos moderados.
Na segunda-feira (9), o tempo apresenta um declínio na temperatura, com máxima de apenas 29°C e previsão de chuva a qualquer momento do dia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.