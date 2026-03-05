Praia do Leme na tarde desta quinta-feira (05) - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 05/03/2026 15:34

Rio - Os cariocas devem se preparar para uma mudança gradual no tempo durante os próximos dias. Segundo o Alerta Rio, embora esta quinta-feira (5) ainda siga com temperaturas estáveis e máxima de 33°C, o clima na cidade deve mudar a partir de sexta-feira (6).