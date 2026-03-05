Praia do Leme na tarde desta quinta-feira (05) Érica Martin / Agência O Dia

Rio - Os cariocas devem se preparar para uma mudança gradual no tempo durante os próximos dias. Segundo o Alerta Rio, embora esta quinta-feira (5) ainda siga com temperaturas estáveis e máxima de 33°C, o clima na cidade deve mudar a partir de sexta-feira (6).
Praia do Leme na tarde desta quinta-feira (05) - Érica Martin / Agência O Dia
Para quem planeja fazer atividades ao ar livre no final de semana, nesta sexta e no sábado (7), os dias terão condições semelhantes: céu nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada nos períodos da tarde e noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 19°C e a máxima de 32°C.

Já no domingo (8), o cenário muda. A temperatura máxima pode chegar aos 34°C; porém, o dia termina com pancadas de chuva a partir da tarde, acompanhadas por ventos moderados.

Na segunda-feira (9), o tempo apresenta um declínio na temperatura, com máxima de apenas 29°C e previsão de chuva a qualquer momento do dia. 