Sesc Rj abre turmas de inglês básico para adolescentes entre 12 e 15 anos - Divulgação

Publicado 05/03/2026 12:57

Rio – O Sesc RJ abriu, nesta quinta-feira (5), inscrições para cursos de inglês básico voltados para adolescentes entre 12 e 15 anos, nas unidades de Madureira, Zona Norte. O cadastro deve ser feito pelos pais até este domingo (8), no setor de matrículas das unidades. O início das aulas está previsto para 19 de março.



Quem tiver interesse em ingressar na turma de inglês básico 2, poderá fazer o nivelamento do idioma na próxima terça (10) e no dia 14.

O valor da mensalidade é de R$ 247 para o público geral, de R$ 173 para comerciários e dependentes, e de R$ 222 para quem possui convênio.



No Sesc Madureira I, localizado na Rua Ewbank, 90, tem três turmas de inglês básico nos seguintes horários:

- Inglês básico 1: quartas e sextas, 8h15 às 9h30 e 9h45 às 10h30

- Inglês básico 1: terças e quintas, 15h às 16h30

- Inglês básico 2: sábados, 9h às 12h



Já na segunda unidade, que fica na Avenida Ministro Edgard Romero, 81 (Shopping dos Peixinhos), há somente uma, das 8h15 às 10h45 nas segundas-feiras.

Documentos necessários:



Os responsáveis devem levar o próprio RG e CPF e os do adolescente, além de comprovante de residência e de escolaridade do jovem. Se possuir convênio ou for comerciário, deve apresentar a carteirinha do Sesc.



