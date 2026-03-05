Motoristas da Viação Paranapuan fazem paralisação na manhã desta quinta-feira (5)Érica Martin/Agência O DIA
A empresa opera linhas com destino ao Centro e Zona Norte, como a 323 (Bananal x Castelo), 327 (Ribeira x Castelo), 328 (Bananal x Candelária), 634, 635, 901, 910, 915, 922 e serviços especiais como o SE328, que atende diariamente milhares de pessoas.
Ao DIA, motoristas revelaram que o salário do mês ainda não foi depositado e a proposta é que seja parcelado. Além disso, alegam atraso no ticket e que funcionários que entram de férias estão recebendo mais de um mês após retornarem ao trabalho.
“O Sodexo não foi depositado, era para ter depositado no dia 28, não depositaram ainda. As férias do pessoal estão atrasadas, eles pagam 30 a 40 dias depois, quando volta. A pessoa tira os 30 dias dela, sem dinheiro nenhum. E em relação ao pagamento, eles querem pagar 30% amanhã, 30% na terça-feira e 40% na outra sexta-feira. Ninguém tem prestação a prazo assim, pagamento a prazo, não existe isso. Todo mundo tem conta”, disse um condutor.
Os funcionários, que tiveram as identidades preservadas, relataram ainda os transtornos com a falta de pagamento.
“Tem um monte de gente com contas atrasadas, pais de família passando necessidade porque não tem o que botar em casa. E fica complicado, não tem como a gente trabalhar desse jeito. Tem também o pessoal que tem empréstimos consignados, a empresa desconta em folha e não repassa aos bancos. Ou seja, os bancos estão botando o nome do pessoal no SPC porque estão achando que a gente não tá pagando, mas está sendo descontado na folha”, afirmou.
Segundo o Sindicato dos Rodoviários, o presidente Sebastião José esteve na garagem para negociar com a direção o término da paralisação e retomar a atividade.
Em nota, o Rio Ônibus informou que a empresa tratou com os colaboradores para restabelecer a operação. “O caso é reflexo da grave crise atravessada pelo sistema de ônibus na cidade”, disse em comunicado.
Linhas Paranapuan que ficaram inoperantes
323 - Bananal x Castelo - Via Cacuía/ Linha Vermelha BRS4
327 - Ribeira x Castelo - Via Cocotá/ Linha Vermelha BRS4
328 - Bananal x Candelária - Via Cacuía BRS4
634 - Bananal x Saens Peña - Via Fundão/ Bonsucesso BRS6
901 - Bonsucesso x Ribeira - Via Jardim Guanabara
SV901 - Bonsucesso x Bananal - Via Cacuia
910 - Bananal x Irajá - Via Fundão
913 - Nova América x Fundão - Integração com Metrô
915 - Bonsucesso x Aeroporto - Via Área de Apoio
922 - Tubiacanga x Aeroporto
SV922 Tubiacanga x Fundão
2342 - Bananal x Castelo - Via Linha Vermelha/Av.Pres. Vargas BRS4
