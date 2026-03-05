Motoristas da Viação Paranapuan fazem paralisação na manhã desta quinta-feira (5) - Érica Martin/Agência O DIA

Publicado 05/03/2026 10:05 | Atualizado 05/03/2026 13:53

Rio - Cerca de 350 motoristas da Viação Paranapuan, na Ilha do Governador, Zona Norte, realizaram uma manifestação, na manhã desta quinta-feira (5), por atraso no pagamento dos salários, férias e ticket-alimentação. Ao todo, 12 linhas ficaram com a circulação suspensa.



A empresa opera linhas com destino ao Centro e Zona Norte, como a 323 (Bananal x Castelo), 327 (Ribeira x Castelo), 328 (Bananal x Candelária), 634, 635, 901, 910, 915, 922 e serviços especiais como o SE328, que atende diariamente milhares de pessoas.

Ao DIA, motoristas revelaram que o salário do mês ainda não foi depositado e a proposta é que seja parcelado. Além disso, alegam atraso no ticket e que funcionários que entram de férias estão recebendo mais de um mês após retornarem ao trabalho.



“O Sodexo não foi depositado, era para ter depositado no dia 28, não depositaram ainda. As férias do pessoal estão atrasadas, eles pagam 30 a 40 dias depois, quando volta. A pessoa tira os 30 dias dela, sem dinheiro nenhum. E em relação ao pagamento, eles querem pagar 30% amanhã, 30% na terça-feira e 40% na outra sexta-feira. Ninguém tem prestação a prazo assim, pagamento a prazo, não existe isso. Todo mundo tem conta”, disse um condutor.



Os funcionários, que tiveram as identidades preservadas, relataram ainda os transtornos com a falta de pagamento.



“Tem um monte de gente com contas atrasadas, pais de família passando necessidade porque não tem o que botar em casa. E fica complicado, não tem como a gente trabalhar desse jeito. Tem também o pessoal que tem empréstimos consignados, a empresa desconta em folha e não repassa aos bancos. Ou seja, os bancos estão botando o nome do pessoal no SPC porque estão achando que a gente não tá pagando, mas está sendo descontado na folha”, afirmou.



Segundo o Sindicato dos Rodoviários, o presidente Sebastião José esteve na garagem para negociar com a direção o término da paralisação e retomar a atividade.



A paralisação terminou por volta de 13h15. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, José Carlos Sacramento, ficou acordado que a empresa vai pagar nesta quinta o ticket alimentação, nesta sexta-feira (6) o salário integral e na próxima segunda-feira (9) as férias dos profissionais.

"Não só a Paranapuã, como as demais empresas do setor continuam a ter dificuldades para honrar o pagamento da categoria. As empresas alegam que não recebem o subsídios prometido pelos consórcios, que também garantem que não recebem os valores da prefeitura, e nesse meio quem acaba pagando o pato são os motoristas e os usuários", afirmou.



Linhas Paranapuan que ficaram inoperantes



323 - Bananal x Castelo - Via Cacuía/ Linha Vermelha BRS4

327 - Ribeira x Castelo - Via Cocotá/ Linha Vermelha BRS4

328 - Bananal x Candelária - Via Cacuía BRS4

634 - Bananal x Saens Peña - Via Fundão/ Bonsucesso BRS6

901 - Bonsucesso x Ribeira - Via Jardim Guanabara

SV901 - Bonsucesso x Bananal - Via Cacuia

910 - Bananal x Irajá - Via Fundão

913 - Nova América x Fundão - Integração com Metrô

915 - Bonsucesso x Aeroporto - Via Área de Apoio

922 - Tubiacanga x Aeroporto

SV922 Tubiacanga x Fundão

2342 - Bananal x Castelo - Via Linha Vermelha/Av.Pres. Vargas BRS4