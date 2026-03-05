Bope atua em operação na Vila Kennedy - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 05/03/2026 09:55

Rio – O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realiza uma ação na comunidade da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira (5).

Nas redes sociais, moradores e pessoas que passavam pela região relataram momentos de tensão durante a ação. “Só a UniRio pra me fazer passar por essas coisas. Do nada, uma rajada de tiro na Vila Kennedy que parecia ser do meu lado”, escreveu Marcella em uma publicação.



De acordo com a PM, a ação está em andamento e ainda não há informações sobre prisões, apreensões ou feridos. O objetivo da operação não foi informado.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um helicóptero sobrevoando a região, e o barulho do intenso tiroteio.