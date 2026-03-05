Matheus e João serão os primeiros a passar por audiência de custódia - Reprodução

Publicado 05/03/2026 08:57 | Atualizado 05/03/2026 09:06





Até o momento, não há data para audiência dos outros dois, Vitor Hugo Oliveira Simonin,Bruno Felipe dos Santos Allegretti, que compareceram à delegacia na quarta (4).



Os quatro são réus pelos crimes de estupro qualificado, já que a vítima é menor de idade, e cárcere privado. De acordo com o delegado, os acusados, orientados pelos advogados, não quiseram dar depoimento e se mantiveram calados. Rio - Mattheus Veríssimo Zoel Martins João Gabriel Xavier Bertho, acusados de participar do estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos, passarão por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira (5). Os dois foram os primeiros a se entregar à polícia, na última terça-feira (3).Até o momento, não há data para audiência dos outros dois, Vitor Hugo Oliveira Simonin,Bruno Felipe dos Santos Allegretti, que compareceram à delegacia na quarta (4).Os quatro são réus pelos crimes de estupro qualificado, já que a vítima é menor de idade, e cárcere privado. De acordo com o delegado, os acusados, orientados pelos advogados, não quiseram dar depoimento e se mantiveram calados.

Por meio de nota enviada a O DIA, a defesa de João Gabriel disse confiar que "a Justiça, de forma isenta, irá apurar os fatos e decidirá pela improcedência da denúncia. João Gabriel nega estupro e não teve sequer a oportunidade de ser ouvido pela polícia".

Já a defesa de Victor Hugo, representada pelo advogado Ângelo Máximo, afirmou que ele negou participação no crime.



"Eu não acredito no ponto de conivência. O fato dele estar junto não quer dizer que praticou. Vitor nega qualquer fato de cometimento do crime. Ele fala que não participou do fato. O Vitor não tem como negar que esteve no apartamento, mas o crime ele nega", afirmou.



A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos demais. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Relembre o caso



O estupro coletivo teria acontecido na noite do dia 31 de janeiro, em Copacabana. Segundo a vítima, ela recebeu uma mensagem de um colega da escola, com quem já teve um relacionamento anteriormente, a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o rapaz insinuou que fariam "algo diferente", o que foi prontamente recusado por ela.



No interior do apartamento, ela foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Câmeras de segurança mostraram a chegada dos jovens ao apartamento e a saída deles, pouco depois de 1h.