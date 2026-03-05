Publicado 05/03/2026 00:00

A escolha de Mojtaba Khamenei como novo líder supremo sinaliza a tentativa de reorganização do regime iraniano em meio aos bombardeios dos EUA e de Israel. A sucessão busca manter a estrutura de poder funcionando mesmo sob pressão militar e incerteza regional.

A aprovação do uso de imóveis públicos para socorrer o Banco de Brasília indica a mobilização de ativos do Estado para estabilizar a instituição. A medida coloca no centro o debate sobre gestão patrimonial pública e instrumentos de apoio a bancos controlados pelo poder público.