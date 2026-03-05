X do Nuno
Escolha de Mojtaba Khamenei busca reorganização do sistema iraniano
Polícia quer quebrar sigilo telefônico de réus por estupro coletivo
Pedido de apreensão de celular de adolescente acusado não foi atendido
Mulher fica em estado grave ao ser baleada no pescoço em tentativa de assalto em Niterói
Bandidos tentaram roubar o carro da vítima
Mãe de envenenados por madrasta revela que Cíntia enviava comida para ela durante internação da filha
Jane Carvalho Cabral ainda contou que mulher tinha ciúmes e fazia implicâncias com os enteados
Suspeito de aplicar golpe de R$ 170 milhões em pirâmide financeira é preso no Rio
Empresa prometia lucros de até 15% ao mês e usava patrocínio no futebol para atrair investidores
Pai de vítimas de envenenamento fala sobre relação de madrasta com os filhos
Adeílson Jarbas Cabral desconfiou do caso de Fernanda depois que Bruno passou mal com os mesmos sintomas
