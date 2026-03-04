Jane Carvalho Cabral conta que Cíntia tinha muito ciúmes dos filhos - Reprodução

Jane Carvalho Cabral conta que Cíntia tinha muito ciúmes dos filhosReprodução

Publicado 04/03/2026 19:46

Rio - Jane Carvalho Cabral, mãe de Fernanda Carvalho Cabral e de Bruno Cabral, vitimas de envenenamento de Cíntia Mariano Dias Cabral, afirmou, durante julgamento nesta quarta-feira (4), que a madrasta também ofereceu comidas a ela durante a internação da filha.



"Ela a visitou a Fernanda os 13 dias, cinicamente. Teve um dia, intuição de mãe, que falei que iria descobrir o que aconteceu. Eu estava com problemas no carro e o Adeílson me buscava. A partir desse dia, ela proibiu as caronas. Durante toda a internação da Fernanda ela me oferecia comida. Ela até mandou um bolo de chocolate. Da mesma forma que veio, ele foi para o lixo", contou.



Segundo Jane, Cíntia tinha muitos ciúmes de Fernanda e Bruno. "Ela tinha tudo para ser feliz. Não tinha nada para se preocupar. Ela tinha ciúmes da Fernanda e implicava com a minha filha", contou.



De acordo com ela, Fernanda, que morreu em março de 2022, aos 22 anos, morava com o pai e a madrasta, e tinha uma alimentação regrada, separada do restante da casa. Segundo Jane, isto também era um dos motivos de "implicância" de Cíntia com a enteada.



"Eles escondiam essas implicâncias de mim. Somente depois que fiquei sabendo de implicâncias dela com a minha filha, com escova de cabelo, maquina de lavar, potinhos de comida… eu não sabia disso. Se soubesse, ela não moraria mais lá”, relatou ela, que ainda revelou que Cíntia caçoava de Bruno com apelidos e piadas.

Relembre o caso

O processo apura a morte de Fernanda Cabral, de 22 anos, e a tentativa de homicídio de Bruno Cabral, na época com 16 anos, no bairro de Realengo, Zona Oeste do Rio.



Fernanda morreu em março de 2022 após passar mal ao comer um sanduíche preparado pela madrasta. Dois meses depois, o irmão Bruno apresentou sintomas idênticos após ingerir um feijão servido por Cíntia. Na ocasião, o adolescente relatou ter encontrado "pedrinhas azuis" na comida, o que levou a Polícia Civil a identificar o uso de chumbinho no alimento.

O inquérito terminou no indiciamento de Cintia Mariano pelo assassinato de Fernanda e pela tentativa de homicídio de Bruno.