Detran faz mutirão de identidade para mulheres neste sábado
Agendamento abre nesta quarta-feira (4)
Vídeo: veja momento em que Vitor Simonin, acusado de estupro coletivo em Copacabana, deixa delegacia
Os quatro investigados pelo crime já se entregaram; eles vão responder pelos crimes de estupro qualificado e cárcere privado
Marinha apresenta inovações tecnológicas para defesa e atuação em desastres naturais
Corporação expôs equipamentos como drones, lançadores de foguete e mísseis de alta precisão
Último investigado por envolvimento em estupro coletivo se entrega em Belford Roxo
Bruno Felipe dos Santos Alegretti, de 18 anos, se apresentou na 54ª DP
Adolescente é baleado após roubo de moto em São Gonçalo
Menor tentou fugir, mas perdeu o controle e caiu dentro de bar
Líder da quadrilha 'Povo de Israel' é preso durante churrasco na Baixada
Outras seis pessoas que estavam no imóvel, em São João de Meriti, também foram levadas para delegacia
