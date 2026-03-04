A mobilização acontece em diversas unidades do estado - Alexandre Simonini/Detran RJ

Alexandre Simonini/Detran RJ

Publicado 04/03/2026 16:16

Rio - As mulheres terão, neste sábado (7), um atendimento exclusivo para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A mobilização, realizada pelo Detran RJ, acontece em diversas unidades do estado e tem como objetivo principal facilitar a regularização documental de chefes de família que dependem da identificação para acessar programas de saúde, educação e benefícios sociais.

O agendamento prévio da ação foi aberto nesta quarta-feira (4). As vagas podem ser reservadas pelo site oficial do órgão ou através dos números de teleatendimento (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. No dia marcado, é necessário levar o número do CPF e a certidão de nascimento ou casamento, original ou cópia autenticada, além de um comprovante de residência.

A maior parte dos postos funcionará das 8h às 12h, mas o horário será estendido até as 14h em unidades localizadas nos shoppings Aerotown, West Shopping, Resende Shopping Mix, Shopping Estação Itaipava, Guarus Shopping e Itaguaí Shopping Mix. Já no Mercado Municipal de Niterói e no Shopping Nova Iguaçu, o atendimento será realizado entre 9h e 13h.

É importante ressaltar que nem todas as unidades do estado estarão abertas. Não haverá o mutirão nos postos de Araruama, Porciúncula, Sapucaia, Cambuci e Varre-Sai. Na capital, as unidades da FIA (Botafogo), Shopping Iguatemi e Projeto Rocinha também não participam da mobilização.