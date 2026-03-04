O criminoso de branco, Marcio Cea de Paiva, conhecido como "Kinca" é identificado como o líder da quadrilha - Divulgação

Publicado 04/03/2026 12:44

Rio - Marcio Cea de Paiva, conhecido como "Kinca", um dos alvos foragidos da operação Espoliador, realizada pela Polícia Civil, foi preso enquanto participava de um churrasco, nesta terça-feira (3), em um imóvel em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto por roubo.



A ação foi realizada por agentes da 38ª DP (Brás de Pina), após trabalho de inteligência. Segundo a Polícia Civil, o "Kinca" é apontado como uma das principais lideranças do grupo criminoso conhecido como "Povo de Israel", responsável por aplicar golpes e extorsões por meio de falsos sequestros.



De acordo com as investigações, ele seria o terceiro na hierarquia da organização, que atua principalmente com ligações telefônicas fraudulentas e crimes patrimoniais.



Durante a abordagem no churrasco, os policiais identificaram que outro homem presente também possuía mandado de prisão pendente. Além disso, cinco pessoas foram flagradas com telefones celulares roubados. Ao todo, sete foram conduzidos à delegacia: dois tiveram mandados cumpridos e cinco acabaram autuados em flagrante por receptação.



Ainda conforme informações da corporação, o alvo da operação possui extenso histórico criminal, com anotações por roubo de carga, receptação e estelionato, além de registros anteriores de cumprimento de mandados de prisão.



Ele também já havia sido preso por envolvimento na onda de ataques violentos registrada em novembro de 2010. Na ocasião, foi transferido para um presídio federal fora do estado.

