Adolescente perdeu controle e caiu dentro de um bar na região - Reprodução / TV Globo

Publicado 04/03/2026 12:49 | Atualizado 04/03/2026 14:13

Rio - Um adolescente de 17 anos foi baleado por um policial penal após ser flagrado roubando uma motocicleta com outro homem na Avenida São Miguel, em São Gonçalo, Região Metropolitana, na noite desta terça-feira (3).

Segundo a Polícia Civil, agentes da 72ª DP (São Gonçalo) perseguiram os dois assaltantes, que atiraram contra os policiais durante a fuga. Um deles conseguiu escapar, enquanto o adolescente tentou fugir pilotando a moto, mas perdeu o controle e caiu dentro de um bar na região.

Ainda de acordo com a corporação, o menor foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

Com ele, os policiais apreenderam uma arma. O adolescente foi autuado em flagrante por fato análogo ao crime de roubo.