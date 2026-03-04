Adolescente perdeu controle e caiu dentro de um bar na região Reprodução / TV Globo
Adolescente é baleado após roubo de moto em São Gonçalo
Menor tentou fugir, mas perdeu o controle e caiu dentro de bar
Líder da quadrilha 'Povo de Israel' é preso durante churrasco na Baixada
Outras seis pessoas que estavam no imóvel, em São João de Meriti, também foram levadas para delegacia
ACRJ diploma membros do Conselho de Sustentabilidade e Economia Circular
Comitê tem o compromisso de integrar a preservação à estratégia de negócios
Clínica em Bonsucesso é multada em mais de 4 mil reais, por uso irregular de Mounjaro
Frascos estavam sem data da abertura, identificação dos pacientes, e fora da refrigeração correta, segundo a Seop
Investigado por envolvimento em estupro coletivo, filho de ex-subsecretário se entrega
Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, chegou na 12ª DP (Copacabana) acompanhado de um advogado
Emoção marca alta de vítima de tentativa de feminicídio em São Gonçalo: 'É um milagre'
Ainda abalada e com alguns curativos, Alana Anisio, 20 anos, deixou o local em em um carro da família sob aplausos e homenagens
