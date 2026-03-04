Local funcionava como um ponto de armazenamento de drogas - Divulgação

Local funcionava como um ponto de armazenamento de drogasDivulgação

Publicado 04/03/2026 10:55

Rio - Policiais civis apreenderam cerca de duas toneladas de haxixe, avaliadas em aproximadamente R$ 100 milhões, na manhã desta quarta-feira (4), durante operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

A droga foi encontrada nos fundos da garagem do imóvel onde a família morava Divulgação



De acordo com a organização, a ação tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação que apura a possível guarda irregular de armamentos por um homem que já era monitorado pelos agentes. De acordo com a organização, a ação tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação que apura a possível guarda irregular de armamentos por um homem que já era monitorado pelos agentes.

Durante a ação, os agentes chegaram a um imóvel utilizado como depósito, onde encontraram a droga armazenada.



Além do material, uma família de quatro pessoas foi encontrada morando no local. Eles foram conduzidos à sede da DRFA, na Cidade da Polícia, para prestar depoimentos sobre o caso.



As investigações continuam, e equipes seguem em busca de outros endereços ligados ao caso para tentar localizar armas de fogo, munições, dispositivos eletrônicos e identificar integrantes da organização criminosa responsável pelo armazenamento e pela circulação do entorpecente.

