Meninas estão internadas no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo GrandeArquivo / Agência O Dia

Publicado 04/03/2026 10:31

Rio - Duas das três meninas, de 10 e 14 anos, que foram baleadas em Inhoaíba, na Zona Oeste, nesta terça-feira (3) , passaram por cirurgia no Hospital Municipal Rocha Faria. Uma delas está em estado grave, enquanto a outra tem saúde estável. Já a terceira segue em observação, também com quadro estável. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (4) pela direção da unidade.

Elas deram entrada no hospital após serem atingidas por um tiroteio que ocorreu na comunidade do Barbante, ao saírem de uma escola, no bairro. De acordo com a Polícia Militar, o confronto se deu entre criminosos.

Próximo ao local, a cerca de 2KM da escola, na Estrada do Campinho, em Campo Grande, dois homens foram encontrados mortos dentro de um carro, e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as mortes. As vítimas ainda não foram identificadas.

Veja vídeo:

Dois homens são executados dentro de carro em via movimentada de Campo Grande



Procurada, a Polícia Civil reiterou que as diligências estão sendo tomadas e que a investigação continua em andamento.