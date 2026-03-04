Perseguição terminou na Estrada Adhemar Bebiano, em InhaúmaReprodução / Redes Sociais

Romulo Cunha
Rio - Uma perseguição com um intenso tiroteio terminou com dois suspeitos mortos, na noite desta terça-feira (3), em Inhaúma, na Zona Norte. Gustavo de Araújo Pierre e Ray Sander Bento da Silva estariam realizando roubos na região.
Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) faziam um patrulhamento de rotina quando receberam informações sobre criminosos em dois veículos cometendo assaltos pelo bairro. A equipe realizou buscas e localizou os automóveis na Avenida João Ribeiro.
Ainda de acordo com a corporação, na tentativa de abordagem, os ocupantes atiraram contra os policiais e fugiram, dando início a uma perseguição. Durante a fuga, os suspeitos continuaram disparando contra os agentes, que revidaram.
Na Estrada Adhemar Bebiano, na altura do Complexo do Alemão, um dos condutores perdeu o controle do veículo. Dois suspeitos conseguiram fugir levando a arma utilizada na ação, enquanto outros dois - Gustavo e Ray Sander - foram encontrados mortos, com ferimentos de tiros, dentro do automóvel. 
A PM informou que o carro recuperado consta como roubado e que reforçou o policiamento na região.
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.
