Cíntia Mariano é acusada de envenenar os enteados Bruno e Fernanda - Pedro Ivo / Arquivo O Dia

Cíntia Mariano é acusada de envenenar os enteados Bruno e FernandaPedro Ivo / Arquivo O Dia

Publicado 04/03/2026 07:45 | Atualizado 04/03/2026 07:55

Rio – Terá início às 13h desta quarta-feira (4), no 3º Tribunal do Júri do Rio, no Centro, o julgamento de Cíntia Mariano Dias Cabral, acusada de envenenamento contra a enteada Fernanda Carvalho Cabral, de 22 anos, e da tentativa de homicídio contra o enteado Bruno Cabral, que tinha 16 anos na época em que o crime aconteceu, em 2022.





O julgamento, que ia acontecer em outubro do ano passado, precisou ser adiado. A defesa de Cíntia pediu o adiamento, alegando ausência de testemunha considerada imprescindível e falta de diligências, mas teve o pedido indeferido pela Justiça, e então, decidiu abandonar o plenário. Por conta da decisão, os advogados da ré foram multados no valor de 10 salários mínimos, além do valor correspondente ao custo para realização da sessão.

A acusação também sustenta que o crime foi praticado por motivo fútil, que seriam os ciúmes da relação deles com o pai, Adeílson Jarbas Cabral, com quem Cíntia era casada.





Relembre o crime



De acordo com as investigações, Fernanda morreu em março de 2022, após ficar 12 dias internadas no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.



A jovem deu entrada na unidade hospitalar após passar mal na casa do pai, que morava com a madrasta. Na ocasião, ela comeu um sanduíche, e logo depois, caiu no chão do banheiro, já sem conseguir respirar direito. Ela também chegou a ficar com a boca coberta de espuma.



No hospital, ela não teve um diagnóstico definido, o que dificultou o tratamento. A jovem não resistiu.



Dois meses depois da morte da irmã, Bruno também sofreu com os mesmos sintomas de envenenamento após comer feijão na casa do pai e da madrasta. Ele chegou a ser internado, mas sobreviveu.



Com a similaridade dos casos, a Polícia Civil instaurou um inquérito que terminou no indiciamento de Cintia Mariano pelo assassinato de Fernanda e pela tentativa de homicídio de Bruno. Segundo a 33ª DP (Realengo), ela teria colocado chumbinho na comida dos irmãos.