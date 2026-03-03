Dupla foi levada inicialmente para a sede da Desarme - Reprodução/WhatsApp

Publicado 03/03/2026 19:11 | Atualizado 03/03/2026 20:08

Rio – Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam um traficante e apreenderam um adolescente, nesta terça-feira (3), durante operação na Comunidade das Malvinas, em Irajá, Zona Norte. Artur Aurélio Machado da Silva e P. H. S. da S. são suspeitos de fazerem parte do Terceiro Comando Puro (TCP).

Material apreendido pelas equipes da especializada Reprodução/WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil, as equipes se dirigiram à localidade, que integra o Complexo da Serrinha, em busca de criminosos responsáveis por abastecer outras comunidades com armas, drogas e munições. Ao ser flagrado pela equipe durante as buscas, o adolescente atirou contra os policiais e fugiu na companhia de Artur.

Depois de perseguirem a dupla, os agentes conseguiram alcançá-la. Na ação, ainda apreenderam a pistola calibre 9 mm, usada minutos antes pelo adolescente para efetuar os disparos, dois radiotransmissores e cerca de 1,5 mil embalagens de drogas: 1 mil cápsulas de cocaína; 150 pedras de crack; 200 papelotes de maconha; e 100 pedras de crack.

Segundo as investigações, os dois atuavam como "vapor do tráfico" na comunidade. Preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, Artur foi encaminhado para audiência de custódia.

Já o adolescente, apreendido em flagrante pela prática de atos análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e tentativa de homicídio, foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).