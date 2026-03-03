Homens foram executados dentro de carro - Reprodução/X

Homens foram executados dentro de carroReprodução/X

Publicado 03/03/2026 18:02

Rio – Dois homens morreram executados dentro de um carro, na tarde desta terça-feira (3), em Campo Grande, na Zona Oeste. O crime aconteceu na Estrada do Campinho, uma das vias mais movimentadas do bairro. Um deles tinha a palavra "polícia" escrita na parte de trás da camisa.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) receberam chamado para o local, mas já encontraram as vítimas sem vida. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h para recolher os corpos e levá-los ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro. O Samu também esteve na ocorrência. Os homens não tiveram as identidades reveladas.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Equipes da especializada realizaram perícia no local do ataque.

Estudantes baleadas

Ainda de acordo com a PM, houve na região um confronto entre criminosos na comunidade do Barbante. Tiros atingiram duas crianças, ambas de 10 anos, e uma adolescente, de 14.

A Secretaria Municipal de Educação comunicou que as duas crianças são estudantes de escolas da rede em Inhoaíba e que o tiroteio aconteceu na hora da saída de alunos, próximo às unidades.

Elas já estavam do lado de fora das unidades quando acabaram atingidas - junto com a adolescente. O protocolo Acesso Mais Seguro foi acionado para a proteção dos que ainda estavam dentro.

Por nota, a direção do Hospital Municipal Rocha Faria, onde as pacientes deram entrada, divulgou que duas delas passarão por cirurgia e que a terceira será liberada após período de observação pelas especialidades.