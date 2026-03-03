O criminoso foi preso perto da casa da vítima, na Abolição - Reprodução/WhatsApp

Publicado 03/03/2026 19:55 | Atualizado 03/03/2026 20:13

Rio - Um homem foi preso nesta terça-feira (3), na Abolição, na Zona Norte, suspeito de estupro de uma adolescente de 15 anos. A investigação aponta que ele ameaçava publicar vídeos íntimos dela na internet. Uma das intimidações aconteceu enquanto ela prestava depoimento na 26ª DP (Todos os Santos).

Segundo a Polícia Civil, a vítima esteve na distrital nesta manhã relatando que, após ter um vídeo íntimo vazado, sofria ameaças constantes de uma rede de criminosos. Ela contou que os homens, em diferentes momentos, exigiam sexo em troca da não divulgação das imagens feitas no momento em que ela foi sexualmente abusada.

Durante o depoimento, a jovem recebeu uma nova intimidação em que o homem prometia vazar um vídeo caso ela não o encontrasse. O suspeito disse que estava perto da casa da jovem, local em que ela foi estuprada por ele em outros dois momentos.

Com isso, os policiais se dirigiram ao endereço da jovem e conseguiram prender o agressor, a cerca de 50 metros do imóvel. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de estupro e armazenamento de vídeo de cenas de sexo com menores. Além disso, foi indiciado por estupro de vulnerável e produção de cena de sexo com menor.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem possui nove anotações criminais e tem reincidência nos crimes de estupro e armazenamento de cenas de sexo com menores. As investigações seguem para identificar e localizar os demais integrantes da rede criminosa.