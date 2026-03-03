Alicia da Silva Lima saiu de casa na tarde desta segunda (2), em Botafogo - Acervo pessoal

Alicia da Silva Lima saiu de casa na tarde desta segunda (2), em BotafogoAcervo pessoal

Publicado 03/03/2026 15:52

Rio – A família de Alicia da Silva Lima, de 13 anos, está à procura da adolescente. Ela saiu de casa na tarde desta segunda-feira (2), em Botafogo, na Zona Sul, sem avisar aonde ia, o que, segundo a família, não é um hábito da menina.

fotogaleria

"Ela nunca fez isso. Alicia é britânica nos horários e sempre avisa quando chega. Inclusive, avisou ontem (segunda)", destacou Cristiane Moreira, mãe da menina, em entrevista a O DIA.

Cristiane lembrou que chegou em casa, na Rua Real Grandeza, pouco depois das 15h, cerca de duas horas após a filha, que já não estava mais na residência, ter retornado da escola. Diante da incomum ausência, a mãe tentou contato por telefone, mas sem sucesso.

"Assim que cheguei em casa, mandei mensagem, porque estranhei ela não estar. E já não entrava mais a mensagem no celular dela. A última vez que entrou era 13h30. Cheguei pouco depois das 15h, e a mensagem já não entrou mais. Ela deve ter saído de casa perto das 14h", sugeriu Cristiane, citando a roupa que a filha, provavelmente, usava quando saiu da residência.

"Estava com um vestido bege, com estampa de tucano. Pelo menos foi esse que dei falta. Até porque um rapaz disse que a viu de vestido. E essa foi a primeira coisa que fiz quando achei que ela estava demorando: ver se estava faltando roupa, mas não. Está tudo no lugar".

Busca incansável

Cristiane registrou o desaparecimento de Alicia na 12ª DP (Copacabana), que encaminhou a ocorrência à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). A família salientou o acolhimento dos agentes, mas também procura a menina por conta própria e de maneira incansável: "Gostei muito do trabalho deles. Mas estamos procurando, pedindo imagens de câmeras. Estou agora em um edifício, porque depois que fiz postagens nas redes, um rapaz a reconheceu e disse que a viu subindo uma escada aqui. Já fomos em várias outras ruas, andamos por praias, hospitais, delegacias. Andamos a esmo".

A mãe de Alicia destacou que desconhece a motivação da menina para sair de casa e descartou que algum desentendimento na família pudesse motivar o desaparecimento. O único desejo no momento, claro, é reencontrar a filha com saúde: "Na delegacia, nos deram muita esperança. E com os compartilhamentos das pessoas nas redes, estou com muita esperança de que vou achá-la bem, que não aconteceu nada", encerrou Cristiane.

Quem souber alguma informação que possa levar à localização de Alicia da Silva Lima pode entrar em contato com a DDPA pelo telefones (21) 2202-0338 e (21) 25827129. O Disque Denúncia também disponibiliza os seguintes canais: (21) 2253-1177 (telefone) e (21) 98322-0338 (WhatsApp anonimizado).