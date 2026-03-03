Eduardo Paes negocia o apoio do Republicanos a sua candidatura ao governo do Estado - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 03/03/2026 14:50

Com uma vice do MDB e em busca do apoio do Republicanos, o prefeito Eduardo Paes (PSD) afirmou na manhã desta terça-feira, 3, que a chapa que concorrerá ao governo do Estado nas eleições deste ano será um "contraponto a tudo isso que está aí".

O prefeito anunciou, na semana passada, a advogada, evangélica e irmã de Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, Jane Reis como vice. O arco de alianças, que já conta com o PT, deve ser ainda mais amplo. O prefeito negocia com o Republicanos, do ex-prefeito Marcelo Crivella.

Paes ressaltou a influência dos Reis na Baixada Fluminense e minimizou o apoio do clã de Duque de Caxias à família Bolsonaro: "Qual é a novidade?".

"Eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz com o apoio do MDB, do prefeito Washington Reis, com a quem a Jane Reis, apontada pelo MDB como candidata à vice. Estamos falando de uma grande liderança, de um município importante da Baixada Fluminense", afirmou.

O prefeito do Rio diz que busca alianças que "possam transformar o Estado". "Buscaremos construir uma aliança que possa, de fato, transformar o Estado do Rio de Janeiro. Nós seremos contraponto a tudo isso que está aí hoje. Eu acho que ninguém tem dúvida isso", afirmou.

Homenagem

Paes foi homenageado em um almoço do Lide (Grupo de Líderes Empresariais) em Copacabana, na Zona Sul, nesta terça-feira. O encontro reuniu cerca de 200 CEOs e empresários de companhias sediadas no Rio.