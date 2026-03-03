Eduardo Paes negocia o apoio do Republicanos a sua candidatura ao governo do EstadoÉrica Martin / Agência O Dia
Eleições: 'Seremos contraponto a tudo isso que está aí', diz Paes
Prefeito do Rio afirmou buscar alianças que 'possam transformar o Estado'
Pais de alunos e professores protestam por falta de energia há 40 dias no Ciep da Rocinha
Manifestantes chegaram a interditar a Autoestrada Lagoa-Barra na tarde desta terça-feira (3)
Operação Contenção prende traficante envolvido em guerra de facções na Baixada
Gustavo Faustino vinha sendo monitorado há cerca de duas semanas, após publicar fotos ostentando armas nas redes sociais
Segundo foragido por estupro coletivo se entrega à Polícia Civil
João Gabriel Xavier Bertho foi à 10ªDP (Botafogo)
Foragido por estupro coletivo em Copacabana é filho de subsecretário estadual
Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18, é filho do subsecretário de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do Rio, José Carlos Costa Simonin
Zona Sudoeste ganha duas novas bases do Segurança Presente
Postos ficam na Barra Olímpica e na Freguesia
