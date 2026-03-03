Vitor Hugo Oliveira Simonin é filho de José Carlos Simonin - Divulgação / Disque Denúncia

Rio - O subsecretário de Governança, Compliance e Gestão Administrativa, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio, será exonerado, nesta terça-feira (3), afirmou a pasta. José Carlos Simonin é pai de um dos acusados de estuprar coletivamente uma adolescente em Copacabana, na Zona Sul, na noite do dia 31 de janeiro.

Por meio de nota, a secretaria informou que a medida foi adotada no âmbito administrativo, visando resguardar a integridade institucional e assegurar a condução responsável dos fatos noticiados. “A Pasta reafirma seu compromisso com a dignidade humana e a preservação da vida”, afirmou.

Dois dos acusados se entregaram à Polícia Civil nesta terça-feira, mas o filho de José Carlos, Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, ainda está foragido. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ângelo Lajes, da 12ªDP (Copacabana), o restante do grupo deve se entregar até esta quarta-feira (4), após conversas com os advogados.

Nesta segunda-feira (2), Rosangela Gomes, responsável pela Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, publicou uma nota de repúdio aos atos do filho do subsecretário e informou que a Secretaria da Mulher está prestando apoio psicológico e jurídico à adolescente e sua família.

“Minha trajetória de vida e minha gestão são pautadas, acima de tudo, pela defesa intransigente dos direitos das mulheres e pelo combate a todo tipo de violência. Jamais compactuaria com qualquer ato que fira a dignidade feminina ou a integridade de nossas jovens. Deixo aqui minha total solidariedade a esta jovem de 17 anos e à sua família”, escreveu.