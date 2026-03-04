Agentes do Bope atuam no Complexo da Maré na manhã desta quarta - Divulgação

Agentes do Bope atuam no Complexo da Maré na manhã desta quartaDivulgação

Publicado 04/03/2026 06:55

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta terça-feira (4), uma operação nas comunidades Morro do Timbau, Baixa do Sapateiro, Salsa, Conjunto Esperança, Vila do Pinheiro e Vila do João, todas no Complexo da Maré, Zona Norte. Até o momento, dois suspeitos foram presos e dois fuzis apreendidos. Criminosos usaram um ônibus como barricada para bloquear a Linha Amarela.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, houve registro de tiroteio entre a Vila do Pinheiro e a Vila do João, que são controladas pelo Terceiro Comando Puro (TCP), por volta das 5h. Imagens nas redes sociais mostram barricadas em chamas, a intensidade de disparos e veículos blindados circulando pela região.

De acordo a Polícia Militar, mais de 230 agentes, com cinco viaturas blindadas, atuam na operação. A PM explicou que a ação foi planejada pelo setor de inteligência do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Subsecretaria de Inteligência (SSI) com o objetivo de coibir a movimentação de criminosos, além de combater roubos de cargas e de carros na região.



Com a chegada das equipes, suspeitos tentaram fugir por telhados e lajes de residências vizinhas. Até o momento, os policiais detiveram dois homens, que foram encaminhados à 21ª DP (Bonsucesso).

As equipes já apreenderam dois fuzis, dois carregadores de fuzil, 17 munições, duas granadas caseiras, um rádio transmissor e uma capa de colete.

Agentes do setor de inteligência do 22º BPM (Maré) também localizaram uma central de depósito e refino de drogas. No local, foram apreendidos grande quantidade de lança-perfume e um Kit Roni, plataforma usada para transformar pistolas em carabinas de alta estabilidade e precisão.

Participam da operação equipes do Bope, do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Grupamento Aeromóvel (GAM), do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e do 22º BPM (Maré).

Impactos

Para atrapalhar a atuação dos policiais, criminosos sequestraram um ônibus da linha B28549 - 616 (Del Castilho x Fundão) e usaram como barricada na Linha Amarela. O coletivo já foi retirado, mas a ação continua impactando o trânsito. Até às 12h, uma faixa seguia ocupada por PMs e equipes da Lamsa, concessionária que administra o trecho.

O Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) informou que o fechamento da Linha Amarela chegou a prejudicar três linhas: 616 (Del Castilho x Fundão), 913 (Del Castilho x Fundão) e 919 (Pavuna x Bonsucesso).

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), 41 unidades escolares foram impactadas pela operação.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destacou que quatro unidades de Atenção Primária na região da Maré suspenderam o funcionamento pela manhã. As direções avaliam a possibilidade de abertura nas próximas horas.