Ator foi preso por agentes da Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (DC-Polinter) - Reprodução

Publicado 04/03/2026 07:38 | Atualizado 04/03/2026 08:03

Rio - A Polícia Civil prendeu, na noite desta terça-feira (3), o ator José Dumont, de 75 anos, condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi localizado dentro de casa, no Flamengo, Zona Sul.

A pena de José é de nove anos e quatro meses, já definitiva decorrente de condenação transitada e julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).



A prisão foi realizada por agentes da Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (DC-Polinter).

Relembre o caso

Dumont virou réu por estupro de vulnerável em novembro de 2022 . De acordo com apuração da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav), o artista ofereceu uma ajuda financeira para a vítima e manteve relação de carícias com ele, sendo uma das interações flagrada por uma câmera de segurança.

O registro serviu de base para a investigação. Durante diligências em setembro do mesmo ano, os agentes encontraram um comprovante de depósito bancário para a criança. Na ocasião, diversos vídeos contendo relações sexuais entre crianças também foram encontrados em aparelhos na casa do ator.

Na época, Dumont foi preso em flagrante por armazenamento de material pornográfico infantojuvenil. Em sua defesa, o artista argumentou que armazenava o material para fazer uma pesquisa relacionada à sua atuação profissional. No entanto, depois de relatório técnico e pericial dos equipamentos, foi verificada a natureza do material e a responsabilização criminal do ator pelo conteúdo.

José teve a prisão em flagrante convertida para preventiva ainda no mês de setembro. Posteriormente, a Justiça do Rio determinou a soltura do ator, que passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. A decisão entendeu que a prisão preventiva precisava ser revogada, pois Dumont respondia apenas pelo armazenamento de imagens de cenas pornográficas. Segundo o Código de Processo Penal, nestes casos, não cabe a prisão preventiva.