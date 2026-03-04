Rio - A Polícia Civil prendeu, na noite desta terça-feira (3), o ator José Dumont, de 75 anos, condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi localizado dentro de casa, no Flamengo, Zona Sul.
Na época, Dumont foi preso em flagrante por armazenamento de material pornográfico infantojuvenil. Em sua defesa, o artista argumentou que armazenava o material para fazer uma pesquisa relacionada à sua atuação profissional. No entanto, depois de relatório técnico e pericial dos equipamentos, foi verificada a natureza do material e a responsabilização criminal do ator pelo conteúdo.
José teve a prisão em flagrante convertida para preventiva ainda no mês de setembro. Posteriormente, a Justiça do Rio determinou a soltura do ator, que passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. A decisão entendeu que a prisão preventiva precisava ser revogada, pois Dumont respondia apenas pelo armazenamento de imagens de cenas pornográficas. Segundo o Código de Processo Penal, nestes casos, não cabe a prisão preventiva.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.