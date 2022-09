O ator José Domunt, preso em flagrante por pornografia infantil - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 18/09/2022 15:51 | Atualizado 18/09/2022 16:19

Rio - A Polícia Civil encontrou, na sexta-feira (15), um comprovante de depósito bancário para a vítima original de abuso sexual na casa do ator José Dumont, no Catete, Zona Sul do Rio. Além do comprovante, os agentes acharam cerca de 240 arquivos, entre imagens e vídeos, de pornografia infantil. O ator é suspeito de armazenar as imagens no celular e no computador pessoal.

A investigação do caso de pedofilia envolvendo o ator José Dumont aponta que ele se aproximou do menino oferecendo ajuda financeira e presentes, valendo-se da vulnerabilidade financeira da vítima e da família.



O artista já era investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) pelo estupro do menino de 12 anos, que teria recebido os mil reais do ator após o crime. De acordo com a polícia, ele teria se aproveitado do prestígio e reconhecimento como ator para atrair a atenção do adolescente, que era seu fã.



*As informações são da Rádio Tupi.

Relembre o caso



, por posse de material pornográfico envolvendo crianças. Investigado por crime de abuso de vulnerável. O ator, que recentemente trabalhou na novela "Nos Tempos do Imperador", da Rede Globo, teve a sua casa como alvo de um mandado de busca e apreensão por agentes da DCAV.



A denúncia partiu de vizinhos. Segundo a investigação, câmeras de segurança do condomínio onde ele mora flagraram o ator cometendo abusos contra o jovem. O ator foi preso em flagrante na quinta-feira (15), por posse de material pornográfico envolvendo crianças. Investigado por crime de abuso de vulnerável. O ator, que recentemente trabalhou na novela "Nos Tempos do Imperador", da Rede Globo, teve a sua casa como alvo de um mandado de busca e apreensão por agentes da DCAV.