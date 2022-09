José Dumont foi preso em flagrante por armazenar pornografia infantil nesta quinta-feira (15) - Divulgação

José Dumont foi preso em flagrante por armazenar pornografia infantil nesta quinta-feira (15)Divulgação

Publicado 16/09/2022 15:34 | Atualizado 16/09/2022 16:13





O juiz Antônio Luiz da Fonsêca Lucchese, que presidiu a audiência, levou em consideração a gravidade dos crimes para decretar a prisão do ator.



"A prisão se mostra necessária e proporcional, data vênia do entendimento defensivo, devendo ser destacado que os fatos imputados ao custodiado são tipificados como crimes graves, notadamente porque policiais civis ao cumprirem mandado de busca e apreensão em desfavor do indiciado teriam encontrado em seu celular e no computador imagens e vídeos de crianças e adolescentes em prática de atos libidinosos", escreveu Lucchese em sua decisão.



O magistrado ainda justifica sua decisão com base na apreensão dos 240 arquivos, entre imagens e vídeos, com o tipo de conteúdo, o que indica uma "reiteração criminosa". Além disso, a Polícia Civil identificou uma transferência bancária para a vítima. O juiz também revogou a fiança estabelecida inicialmente pela polícia e determinou segredo de Justiça nos autos do processo. Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) converteu a prisão em flagrante do ator da Globo, José Dumont, em preventiva após audiência de custódia, na tarde desta sexta-feira (16). Ele foi preso na quinta-feira (15) por posse material pornográfico envolvendo crianças. O juiz Antônio Luiz da Fonsêca Lucchese, que presidiu a audiência, levou em consideração a gravidade dos crimes para decretar a prisão do ator."A prisão se mostra necessária e proporcional, data vênia do entendimento defensivo, devendo ser destacado que os fatos imputados ao custodiado são tipificados como crimes graves, notadamente porque policiais civis ao cumprirem mandado de busca e apreensão em desfavor do indiciado teriam encontrado em seu celular e no computador imagens e vídeos de crianças e adolescentes em prática de atos libidinosos", escreveu Lucchese em sua decisão.O magistrado ainda justifica sua decisão com base na apreensão dos 240 arquivos, entre imagens e vídeos, com o tipo de conteúdo, o que indica uma "reiteração criminosa". Além disso, a Polícia Civil identificou uma transferência bancária para a vítima. O juiz também revogou a fiança estabelecida inicialmente pela polícia e determinou segredo de Justiça nos autos do processo.

O ator ficará inicialmente no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho, no Complexo de Gericinó. Ele terá que passar por um atendimento médico, uma vez que é hipertenso, tem problemas na tireoide e é tem de gastrite, além da declaração de que estaria com sífilis. Após receber alta, será encaminhado para uma unidade prisional.



Após receber denúncias de vizinhos, a Polícia Civil fez uma busca no imóvel do ator e foram encontrados vídeos contendo relações sexuais entre crianças. Os agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) foram ao local motivados por um suposto caso de pedofilia cometido pelo ator contra um menor de 12 anos. O artista teria oferecido ajuda financeira à vítima e mantido relação de carícias com ele, sendo uma das interações flagrada por uma câmera de segurança.

Atualmente, o ator participava das filmagens da produção 'Todas as Flores', prevista para estrear na plataforma de streaming GloboPlay em outubro. Em nota, a Comunicação da Globo informou que o ator foi retirado da trama.

"O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela 'Todas as Flores', a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação", informou a emissora.