Caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo - Divulgação

Caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São GonçaloDivulgação

Publicado 16/09/2022 18:00 | Atualizado 16/09/2022 18:30

Rio – Um homem foi morto, na manhã desta sexta-feira (16), após um confronto com a polícia militar em Niterói, Zona Metropolitana do Rio. Segundo informações divulgadas pela PM, agentes do 12º BPM (Niterói) estavam em patrulhamento na comunidade do Arvoral, quando foram atacados a tiros. A identidade do homem não foi revelada.

Segundos os agentes, após a troca de tiros, os policiais encontraram o corpo de um dos suspeitos de ter participado do ataque. Ainda segundo os policiais, no local foram encontrados um revólver, munições, três rádios comunicadores e uma grande quantidade de drogas ainda não contabilizadas.

Os policiais isolaram a área e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.