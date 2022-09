Ator gravava 'Todas as Flores' e foi retirado da trama; e homenagem do Cinefantasy foi cancelada - Reprodução

Publicado 16/09/2022 17:48 | Atualizado 16/09/2022 19:11

José Dumont,

Rio - Em depoimento na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o ator preso por armazenar pornografia infantil , alegou que o material seria para fins de consultas e estudos e que os obteve na internet. No entanto, segundo o relatório da Polícia Civil, há a possibilidade de o material ter sido produzido pela câmera apreendida na casa de Dumont. Este fato foi levado em consideração na decisão do juiz Antônio Luiz da Fonsêca Lucchese, na qual ele determinou a prisão preventiva do ator na tarde desta sexta-feira (16)

No computador e celular do ator, foram encontrados cerca de 240 arquivos de pornografia infantil. Entre esses arquivos há cenas de sexo entre crianças. Além disso, José Dumont também é investigado por um suposto caso de pedofilia cometido pelo ator contra um menor de 12 anos. O artista teria oferecido ajuda financeira à vítima e mantido relação de carícias com ele, sendo uma das interações flagrada por uma câmera de segurança. O registro serviu de base para a investigação e, posteriormente, para pedido de busca e apreensão no imóvel do ator.

O ator ficará inicialmente no Hospital Penitenciário Crispim Ventino, dedicado a idosos, no Complexo de Gericinó. Ele terá que passar por um atendimento médico, uma vez que é hipertenso, tem problemas na tireoide e é tem de gastrite, além da declaração de que estaria com sífilis. Após receber alta, será encaminhado para uma unidade prisional.

Respeitado no meio artístico, José Dumont é nome recorrente nos elencos de novelas da TV Globo. Em 2021, ele interpretou o Coronel Eudoro Mendes, na novela 'Nos Tempos do Imperador'. Atualmente, o ator participava das filmagens da produção 'Todas as Flores', prevista para estrear na plataforma de streaming GloboPlay em outubro. Mas a emissora o cortou da produção depois dos acontecimentos.