Campanha "De Olho nos Olhinhos" incentiva diagnóstico precoce do retinoblastoma - Reprodução

Campanha "De Olho nos Olhinhos" incentiva diagnóstico precoce do retinoblastomaReprodução

Publicado 16/09/2022 19:34 | Atualizado 16/09/2022 19:39

Rio- O Instituto Nacional de Câncer (Inca) promove, neste sábado (17), um evento voltado para a conscientização do diagnóstico precoce do retinoblastoma, câncer intraocular comum na infância. A ação faz parte da campanha "De Olho nos Olhinhos", criada pelo casal de jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin, pais da pequena Lua, diagnosticada aos 11 meses com a doença.

As atividades ocorrem em todo o Brasil e, no Rio de Janeiro, o Inca foi convidado a alertar os cariocas sobre os sintomas, cuidados e detecção da doença que afeta um em cada 18 mil nascidos vivos, principalmente menores de cinco anos. O evento será na Barra da Tijuca, no shopping Via Parque, que cedeu o espaço para a campanha.

Entre os sintomas do retinoblastoma estão o reflexo branco na pupila (presente em 90% dos casos de retinoblastoma), estrabismo, vermelhidão ocular, baixa visão, dor e protusão ocular. “A descoberta precoce desse tipo de câncer é fundamental para o sucesso do tratamento e prevenção da cegueira infantil. Por isso, é necessário levar o máximo de informações a todos”, destaca a chefe da Seção de Pediatria do Instituto, Sima Ferman.

Popularmente conhecido como Teste do Olhinho, o exame de detecção precoce de problemas oculares congênitos é oferecido pelo SUS. Durante o teste, normalmente, é observada uma cor vermelha na pupila dos pequenos. Se o reflexo estiver ausente, diminuído ou branco pode ser o caso de opacidade das estruturas oculares.

"Se algum problema for identificado no exame, a criança deve ser encaminhada com urgência ao serviço oftalmológico especializado de referência. O teste do olhinho deve ser feito nos primeiros três dias de vida na maternidade e três vezes por ano nos três primeiros anos", reforça a médica.

O evento, que antecede o Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma, vai contar com a distribuição de cartilhas, atividades de animação para os pequenos e a presença da Hope, cão terapeuta do Inca.

Serviço:

Local: Shopping Via Parque – piso 1

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22775-904

Data: 17/09

Horário: 13 às 17h